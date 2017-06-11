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Авиация и космонавтика

11 июня 2017, 12:43 (11 дней назад) № 10684
Это снято (кадр из видео) в салоне сверхзвукового Ту-144, во время первого полёта с пассажирами 1 ноября 1977 года по маршруту Москва - Алма-Ата. Слева - А.А.Туполёв. Узнаёте человека справа? :)

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
8L 2C

Комментарии (2):
11 июня 2017, 12:52 Svetlana Kotlyarenko: а как же! это ж Норберт Кюхинке - известный немецкий журналист. Долго жил в СССР В свободное от основной работы время снимался в кино у Данелия. Так что точно знал, что "за рубежом грибных лесов нет") 8L
11 июня 2017, 14:22 Ilyas Sagdeev: А над журналистом похоже принц Чарльз)
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Авиация и космонавтика

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