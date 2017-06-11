11 июня 2017, 12:43 (11 дней назад) № 10684

8L

Это снято (кадр из видео) в салоне сверхзвукового Ту-144, во время первого полёта с пассажирами 1 ноября 1977 года по маршруту Москва - Алма-Ата. Слева - А.А.Туполёв. Узнаёте человека справа? :)