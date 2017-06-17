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Авиация и космонавтика

17 июня 2017, 02:42 (5 дней назад) № 10691
Boeing 787 и 737. Красиво снято.
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Boeing 787-10 Dreamliner and 737 MAX 9 Fly Together in Dramatic Display: «Watch the Boeing 737 MAX 9 and 787-10 Dreamliner soar together as they show off their advanced designs, superior performance and sheer beauty. Learn more abo...»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
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Авиация и космонавтика

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