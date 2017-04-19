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Информационные технологии

19 апреля 2017, 15:37 (сегодня) № 10612
Вспоминается старая история, когда Microsoft вынудили при установке Windows показывать выбор из нескольких браузеров. Теперь, значит, вместо Microsoft у нас Google, а вместо браузеров будут поисковики :)
Google forced to open up Android to rival search engines in Russia: «The £6.2m settlement sets new precedent for pre-installation of third-party apps and search engines, including Russia’s Yandex»

Опубликовано: Пётр Соболев
it
4C

Комментарии (4):
19 апреля 2017, 16:00 Dmitry Gramoteyev: а меня больше бесят предустановленные приложения, не удаляемые, конечно же, даже если они идут в комплекте с системой, я хотел бы их спрятать и никогда больше не видеть, вот бы заставить производителей не ставить свой мусор
19 апреля 2017, 16:02 Peter Sobolev: В этом случае телефон тебе обошёлся бы _намного_ дороже, я полагаю :)
19 апреля 2017, 16:48 Dmitry Gramoteyev: и да и нет в одном флаконе. реально же всякий треш на экране висит - особенно грешат этим компании-сборщики, ну вот зачем мне какой-то бессмертный samsung smart photo cloud print если я ну вообще на эту иконку никогда не нажму, или на злофонах - давно уже прошли времена с неубиваемым news stand - сейчас там целая пачка, вроде в последней версии эти пришожения можно хоть с экрана спрятать, надо проверить ... т.е. я гарантированно не буду пользоваться этим софтом, из принципа :) зачем он мне висеть "на виду"
19 апреля 2017, 16:55 Eugene Bogorad: ссылка
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