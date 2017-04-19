Вспоминается старая история, когда Microsoft вынудили при установке Windows показывать выбор из нескольких браузеров. Теперь, значит, вместо Microsoft у нас Google, а вместо браузеров будут поисковики :)
5838 дней назад, 02:2825 апреля 2001
Организаторы Assembly demo party сменили содержимое своего сайта. Теперь там доступна информация об Assembly'2001, которая состоится со 2 по 5 августа. Есть кое-какие изменения в правилах. Так например, в oldskool compo теперь могут быть представлены самые разные компьютеры. Ansi и Flash compo убраны - в связи с недостатком интереса :) Кроме того напомню, ...далее
1489 дней назад, 00:5922 марта 2013
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»