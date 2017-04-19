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Демосцена, Информационные технологии

19 апреля 2017, 16:10 (сегодня) № 10613
Работа Hubertus by Nuance - первое место на Revision'2017 в номинации 4kb procedural gfx (картинка генерируемая программой в 4кб).
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Опубликовано: Пётр Соболев
demoscene it

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Демосцена
Информационные технологии

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