Случайная заметка
6041 день назад, 16:404 октября 2000
не совсем новость - скорее "после-мысли" ;) больше года назад здесь прозвучала фраза "DIVX мертв"... DIVX умер - да здравствует "DivX ;-)" ! Вы можете спросить - ну и что? Для меня лично оказалось важно, что не умер... Если вы когда-нибудь толкали свой MP3 stream на Shoutcast сервер, то знаете что стандартная поставка DSP плагина для WinAMP'a не умеет делать ...далее
Избранное
593 дня назад, 21:484 сентября 2015
Анонсирован CC'2016! Как обычно, состоится в последние выходные лета - 27 и 28 августа.
1489 дней назад, 00:5922 марта 2013
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz
593 дня назад, 23:404 сентября 2015
: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»
Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка
)
961 день назад, 03:121 сентября 2014
Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка
) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее
(возможно, в Facebook она не будет вам доступна - видимость ограничена)