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Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

17 апреля 2017, 19:25 (сегодня) № 10608
Работа .bin by Flush - 6-е место на Revision'2017 в номинации oldskool demo. Платформа - Atari VCS. Почему лишь 6-е место - неясно.
.bin by Flush (Atari VCS, 2017): «ссылка»

Опубликовано: Пётр Соболев
demoscene it oldcomps
2C

Комментарии (2):
17 апреля 2017, 20:00 Michail Ivashenko: Безыдейная, без эстетики. Один код. Тот случай, когда кодер "всё сам".
17 апреля 2017, 20:03 Peter Sobolev: Ну.. В VCS довольно сложно запихнуть ещё и эстетику. Так или иначе, последние два места в этом конкурсе я бы поменял местами.
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Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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