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Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

17 апреля 2017, 19:53 (сегодня) № 10607
Работа "Logon's run - 3D meets the aging bits" by Logon System - второе место на Revision'2017 в номинации oldskool demo. Платформа - Amstrad CPC. Тема кубов раскрыта полностью :)
Amstrad CPC demo : Logon's run - 3D meets the aging bits: «released at Revision - Easter 2017 ссылка»

Опубликовано: Пётр Соболев
demoscene it oldcomps

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Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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