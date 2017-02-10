10 февраля 2017, 17:48 (сегодня) № 10514

Tim Tashpulatov приделал композитный выход к Mattel Intellivision. Работает на ура (только яркость сильно выкручивать приходится). Вот только испанец обещавший эмулятор ПЗУ похоже так и сгинул в небытие..