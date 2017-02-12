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Информационные технологии

12 февраля 2017, 00:49 (сегодня) № 10515
Анекдот (баян, да):
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Кошка заходит в кафе, заказывает кофе и пирожное. Официант стоит с открытым ртом. Кошка:
-- Что?
-- Эээ... вы кошка!
-- Да.
-- Вы разговариваете!
-- Какая новость. Вы принесете мой заказ или нет?
-- Ооо, простите, пожалуйста, конечно, принесу. Я просто никогда раньше не видел...
-- А я тут раньше и не бывала. Я ищу работу, была на собеседовании, решила вот выпить кофе.
Официант возвращается с заказом, видит кошку, строчащую что-то на клавиатуре ноутбука.
-- Ваш кофе. Эээ... я тут подумал... Вы ведь ищете работу, да? Просто мой дядя -- директор цирка, и он с удовольствием взял бы вас на отличную зарплату!
-- Цирк? -- говорит кошка. -- Это где арена, купол, оркестр?
-- Да!
-- Клоуны, акробаты, слоны?
-- Да!
-- Сахарная вата, попкорн, леденцы на палочке?
-- Да-да-да!
-- Звучит заманчиво! А на хрена им программист?
Опубликовано: Пётр Соболев
it
9L 2C

Комментарии (2):
12 февраля 2017, 00:56 El Espejero: Я, кажется, знаком с этой кошкой 2L
12 февраля 2017, 00:56 Peter Sobolev: Я, кажется, тоже 2L
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