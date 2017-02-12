12 февраля 2017, 00:49 (сегодня) № 10515

9L

Анекдот (баян, да):-------------Кошка заходит в кафе, заказывает кофе и пирожное. Официант стоит с открытым ртом. Кошка:-- Что?-- Эээ... вы кошка!-- Да.-- Вы разговариваете!-- Какая новость. Вы принесете мой заказ или нет?-- Ооо, простите, пожалуйста, конечно, принесу. Я просто никогда раньше не видел...-- А я тут раньше и не бывала. Я ищу работу, была на собеседовании, решила вот выпить кофе.Официант возвращается с заказом, видит кошку, строчащую что-то на клавиатуре ноутбука.-- Ваш кофе. Эээ... я тут подумал... Вы ведь ищете работу, да? Просто мой дядя -- директор цирка, и он с удовольствием взял бы вас на отличную зарплату!-- Цирк? -- говорит кошка. -- Это где арена, купол, оркестр?-- Да!-- Клоуны, акробаты, слоны?-- Да!-- Сахарная вата, попкорн, леденцы на палочке?-- Да-да-да!-- Звучит заманчиво! А на хрена им программист?