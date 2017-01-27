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Наука и технологии

27 января 2017, 23:47 (вчера) № 10491
Про солнечную и ветро энергетику в Германии
Вот, новый энергоповорот.: «Немецкий план "энергетического поворота" Energiewende родился в 90х годах, и много лет был путеводной звездой для поклонников возобновляемой энергетики. Еще в…»

Опубликовано: Пётр Соболев
science

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Наука и технологии

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