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Информационные технологии

8 января 2017, 02:02 (сегодня) № 10465
Штаты нашли крайнюю :) Её компания в санкционном списке рядом с ГРУ и ФСБ, в связи с разборками вокруг выборов:
"... Zorsecurity (a.k.a. Esage Lab) provided the GRU with technical research and development;"
Young Russian denies she aided election hackers: ‘I never work with douchebags’: «White House claims Alisa Shevchenko was involved in hacking the US election but in an interview she says authorities misinterpreted facts or were fooled»

Опубликовано: Пётр Соболев
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Комментарии (2):
8 января 2017, 02:27 Denis Vlasov: Вот как интересно получается!
8 января 2017, 02:34 Peter Sobolev: Возможно те, кто ломали, использовали уязвимости в софте, которые она ранее нашла. Тут можно долго гадать, почему именно в неё ткнули.
Вот мнение Arkanoid'a есть на тему неё:
ссылка
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