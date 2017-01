8 января 2017, 02:02 (сегодня) № 10465

Штаты нашли крайнюю :) Её компания в санкционном списке рядом с ГРУ и ФСБ, в связи с разборками вокруг выборов:"... Zorsecurity (a.k.a. Esage Lab) provided the GRU with technical research and development;"