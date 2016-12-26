26 декабря 2016, 03:15 (сегодня) № 10438

1L

Вот ведь, когда-то Мегафон заботился о моральном облике своих клиентов! (по идее, это 1999 год - у меня вместе с договором лежало). Вербицкая нервно курит :)#мегафон