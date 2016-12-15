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Общество, политика, история, экономика

15 декабря 2016, 15:17 (7 дней назад) № 10421
Новые районы Китая (китайский Парнас): хотели бы так жить?: «У нас очень любят муравейники. В качестве противовеса нашим муравейникам я обычно показываю европейское качественное жильё, а читатели меня совершенно…»

Опубликовано: Пётр Соболев
society
2L 3C

Комментарии (3):
15 декабря 2016, 16:35 Andrey Reshetnikov: 20. понравился. Стоунхэндж доставил) 1L
15 декабря 2016, 17:06 Dmitry Gramoteyev: Stonehedge даже лучше местного, тут ленточкой огородили, чтобы не ходили.
15 декабря 2016, 17:07 Peter Sobolev: К китайцам будете ездить смотреть :) 1L
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Общество, политика, история, экономика

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