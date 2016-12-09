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Общество, политика, история, экономика

9 декабря 2016, 15:33 (13 дней назад) № 10407
Сама статья не особо интересна, а вот комментарии хороши. К примеру, SBKarr:
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Представим, мы с вами — инопланетная для землян цивилизация, пристально наблюдающая за суетящимися внизу людишками в конкретной стране. Часть из них почему-то яро выступает в поддержку государства, с пеной у рта доказывая, что оно «встаёт с колен». Другая часть считает, что всё очень плохо, государство разваливается, и в предсмертных конвульсиях выживает из граждан все соки. И, что самое странное, эти два сообщества не имеют точек пересечения, варятся внутри себя. Их мысли, их полемика развиваются, адаптируются, но не ко внешней среде, а для общения внутри сообщества. При этом, их слова не подкреплены фактами, только эмоциями. Когда два человека из разных сообществ встречаются друг с другом, они неспособны найти общий язык. Ибо их мировоззрение не построено на фундаменте фактов, не различными мнениями о фактах сформирован их разум. Всё построено на хрупком фундаменте эмоций. А эмоции невозможно привести к общему знаменателю. У этих людей нет общего базиса, от которого начались различия во мнениях, нет общего звена эволюции мысли. Ментально это разные биологические виды.

Соцсети же культивируют такое дробление общества, подсовывая только ту информацию, которая подойдёт вашему ментальному виду. Чтобы от этого уйти — нужно как-то обмануть соцсеть, поставить лайки под всем подряд, читать всё подряд, чтобы алгоритм не смог узнать, к какому ментальному виду вас отнести.

Самое страшное, что эти ментальные виды могут жить (скорее, правда, находиться, жизнью это назвать сложно) в одной квартире. Прерываются цепи передачи идеологии и культуры, ибо эти люди неспособны принять мысли и эмоции друг друга — нет общего знаменателя. В итоге в сети они — толпа, а в жизни — одиночки, для которых важно только собственное благосостояние, ведь кругом враги. В их ментальной среде не существует консенсуса мнений, ибо в основе среды нет фактов. Существует некий консенсус мнения обо мнениях, динамический, бесхребентый, следующий за потоком эмоций. Такое общество неспособно строить, создавать, ибо для этого нужен хребет, нужно неизменное в сути представление об объекте строительства на протяжении десятков лет.

Такая эмоциональная сегрегация ни к чему хорошему для человечества не ведёт. В каждой ячейке без контакта с чужеродными мыслями-генами сообщество вырождается, как биологический вид без генетического разнообразия. Чем больше вырождается, тем более непримеримым и агрессивным сообщество становится. Чем более агрессивную агитацию сообщество ведёт, тем больше неокрепших разумом людей присоединяется, не принося с собой целебных мыслей-генов.
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Социальные сети убивают общение, потому что стали похожи на телевидение: «Если я скажу, что соцсети помогли Дональду Трампу выиграть выборы, вы подумаете про поддельные новости на Facebook. Но даже если Facebook исправит алгоритм,...»

Опубликовано: Пётр Соболев
society
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Комментарии (2):
9 декабря 2016, 16:11 Alex Raider: Я тебе могу даже научно объяснить, откуда идет двойственность.
9 декабря 2016, 19:10 Елена Жукова: До того как прочитала саму статью))) Полностью согласна с топиком над ней. Вижу, как люди не просто вычеркивают френдов, а делают это с удовольствием. И прямо-таки отчитываются перед оставшимися френдами, что, мол, выявили и удалили еще несколько человек, которые могли бы написать неприятную для их мировоззрения мысль. Я сейчас не имею в виду абсолютно (ну или почти абсолютно) аполитичных людей, которые не хотят видеть в ленте вообще никаких публикаций о политике - ни тех, ни этих. А имею в виду как раз то, что написано в топике. Варятся в собственном соку, практически не допуская появление "чуждых" мыслей. Не все, конечно, но с каждым годом это проявляется все сильнее. Если кто-то скажет, а ты-то, мол, сама как. Я никого не удаляю. И читаю совершенно чуждых мне людей. И даже - если они приводят неопровержимые факты (а я их проверяю, если они меня правда интересуют) - я способна пересмотреть и даже изменить свою точку зрения. А вообще то, что все это происходит, мне ужасно не нравится
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