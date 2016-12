15 декабря 2016, 14:07 (7 дней назад) № 10420

1L

Раньше Github опознавал код на ассемблере TMS9900 в моей интре как "Objective C". А недавно надпись исчезла и новой не появилось. Похоже, у них больше нет хороших идей :)P.S. Вдогонку: Ха! Теперь "Objective C" появилось напротив кода интры для i8048. Видимо, там принцип - "если это непонятно что, сначала пишем Objective C" :)