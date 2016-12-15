15 декабря 2016, 02:53 (7 дней назад, №10418) Разработка игры Frogger для компьютера Vectrex

Год 1998. Начало

otter1a_object: DB 0 ; скорость + направление DW otter1a_sprite ; определение графики DB 0 ; длина в SCALE_FACTOR_GAME DB 5 ; задержка для анимации DW otter1b_object ; указатель на следующий анимированный объект DB -4 ; смещения y в 'SCALE_IN_HOME', поскольку это объект "дом" DB 0 ; смещения x в 'SCALE_IN_HOME', поскольку это объект "дом" DB $60 ; яркость DB 0 ; специальный флаг

История

Год 2016-й. Свежий взгляд на Frogger

Музыка и звуковые эффекты

Более гладкая графика

Вписаться при этом в 30000 тактов

Анимация

Вид „сверху вниз“ (многим не нравится вид сбоку)

Режим двух игроков (по-очереди)

Вероятно, сохранение рекордов

Заставку покрасивше

Сначала я пытался идти обычным путём, используя таймер T1 для scale и ramp, а shift для гашения.

Как ни старался, всё равно оставался некоторый «нахлёст».

Тогда я попытался использовать вручную PB7 (ramp) и CB2 (blank) — и это действительно помогло. Примерно настолько, насколько можно видеть на фото, однако я не смог придумать, как ускорить этот код так, чтобы он был полезен для Frogger'a.

Левое [так в тексте, прим. пер.] изображение получено с помощью кода смешанного типа — я использовал таймер T1 чтобы переключать ramp, но сигнал blank (CB2) устанавливал вручную (т.е. сдвиговый регистр не использовался вообще).

Тщательно согласовывая задержки, можно сделать гладкие вектора и соптимизировать всё так, чтобы получить от этого практическую пользу для ситуации с большим количеством данных.

Первый уровень Frogger'a перерисовывается с этим кодом (и с играющей музыкой) менее чем за 25 тысяч циклов.

Продолжение...

Продолжение продолжается...

Десять минут продолжения....

вид сверху машин и лягушонка

более гладкие вектора

во время геймплея отображаются очки, урови и жизни

игровая область немного расширена

больше звуков и музыки

опции одного и двух игроков

в режиме одного игрока добавлена опция «тренировки»

опция для включения/выключения музыки

5 лучших рекордов сохранены в ППЗУ DS2431

новый главный экран

демо режим

«антракты»

режим паузы

Больше никакого Frogger'a!