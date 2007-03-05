5 марта 2007, 21:32 (3580 дней назад, №6193)

Всегда интересовало, как в столице Мексики помещается столько народу. А тут наткнулся на фотографии. Теперь понятно. Впечатляет. Там даже специально автор пишет что это не рендеринг - действительно, местами трудно поверить в реальность. Для сравнения можно еще Google посмотреть.



