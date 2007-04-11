11 апреля 2007, 20:37 (3543 дня назад, №6189)

Помимо традиционной летней Assembly demo party (Хельсинки) теперь будет еще и "зимняя", в апреле (в Тампере, 27-29 апреля). Правда традиционных конкурсов в "зимней" версии не будет.



