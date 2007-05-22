22 мая 2007, 23:19 (3502 дня назад, №6185)

Статья с наглядным пояснением, чем, помимо цветовой температуры, отличается свет светодиодов (на самом деле, туда же я бы добавил еще люминесцентные лампы) от ламп накаливания и галогенок.



