14 июня 2007, 05:14 (3479 дней назад, №6180)

EyeOS - некая оболочка (как-бы ОС) позволяющая совершать всякие действия типа редактирования документов, работы с файлами и т.п. из браузера. Жаль, что сделали не на Flash. Тормозит и глючит.



