Случайная заметка
577 дней назад, 02:4825 мая 2015
Около года назад взял себе Boogie Board - простое устройство для рукописных заметок. Там использовалась довольно специфическая технология - малоконтрастный Reflex LCD экран, на котором можно писать как на бумаге, но нельзя сохранять или стирать написанное (очистить можно только сразу весь экран). То есть, его даже сложно назвать ...далее
Избранное
348 дней назад, 23:379 января 2016
Немного к вопросу о том, почему в 1970-х свернули проекты ракет с ядерными двигателями (несмотря на то, что наземные испытания были успешны и к 1977-79 планировались лётные испытания двигателя NERVA II). На первом этапе собирались сделать пилотируемый корабль с таким двигателем - на базе Сатурн-5, для полёта за пределы земной орбиты (к ...далее
DSFP's Spaceflight History
1371 день назад, 00:5922 марта 2013
: «Dyna-Soar spaceplane. Image credit: U.S. Air Force In 1960, Philip Bono, a Space Vehicle Design Specialist with the Boeing Airplane ...»
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz
478 дней назад, 05:161 сентября 2015
: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»
- А видеовыход у него есть? - И как ты себе это представляешь? (из разговора о Vectrex) Vectrex выпускался GCE в 1982 - 1983 гг. и представляет собой игровой компьютер (приставку) ключевая особенность которой, векторный дисплей, делает его одним из самых необычных и интересных 8-разрядных компьютеров. С некоторой натяжкой можно сказать, ...далее