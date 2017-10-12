12 октября 2017, 01:16 (22 дня назад) № 10885

Wandering Camera : «20 minutes video about my trip to Svalbard/Spitzbergen last year. Thanks to Daniil Tyuryumin, Sergey Chernikov , Alexander Romanovskiy, Евгений Малки and other people, who made this possible!»

Смонтировал наконец видео о своей поездке на Шпицберген (это Арктика) в августе прошлого года. 20 минут.