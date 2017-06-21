21 июня 2017, 18:18 (вчера) № 10695
Абсолютные цифры тут, наверное, не очень отражают реальность (потому что это данные только по зарплатам, причём только по белым зарплатам). Но само распределение любопытно.
Уровень заработной платы типичного жителя России
: «Вчера я показал , используя данные Росстата, сколько лет россиянину с медианной зарплатой нужно копить на 1-комнатное жилье. Сейчас, используя данные Росстата, покажу распределение численности работников в РФ по размерам заработной платы в 2016 г. Модальное, медианное и среднее ее значение. Обычно,…»