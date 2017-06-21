21 июня 2017, 18:18 (вчера) № 10695

Уровень заработной платы типичного жителя России : «Вчера я показал , используя данные Росстата, сколько лет россиянину с медианной зарплатой нужно копить на 1-комнатное жилье. Сейчас, используя данные Росстата, покажу распределение численности работников в РФ по размерам заработной платы в 2016 г. Модальное, медианное и среднее ее значение. Обычно,…»

10L

Абсолютные цифры тут, наверное, не очень отражают реальность (потому что это данные только по зарплатам, причём только по белым зарплатам). Но само распределение любопытно.