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Разное

4 июня 2017, 01:48 (18 дней назад) № 10669
Пост-загадка. Что/для чего это?

Опубликовано: Пётр Соболев
misc
7L 11C

Комментарии (11):
4 июня 2017, 01:50 Alexander Deshkovets: держатель для дамской сумочки.
4 июня 2017, 01:53 Alexander Deshkovets: 1L
4 июня 2017, 01:57 Peter Sobolev: Чёрт. Ты знал? Я бы ни в жизнь не догадался.
4 июня 2017, 01:59 Denis Podgornyy: Кстати, у нас не видел в магазинах. А мы штуки три привезли из Испании лет пять назад. Ната пользуется.
4 июня 2017, 09:35 Alex Roschin: С виду продукт достижений точной механики и оптики. Обман!
4 июня 2017, 10:10 Maxim Tanguero Stepanov: В магазинах продаются. Кстати,выдерживает не только дамскую сумочку)
4 июня 2017, 11:10 Mihail Pärnänen: Мне дамы хвастались таким, те же лет пять назад, я просто проспал твой вопрос.. :-)
4 июня 2017, 11:13 Елена Жукова: и я знала))) и у меня, наверное, где-то такое есть))) где-то - ключевое слово
4 июня 2017, 11:21 Tim Tashpulatov: Запонка
4 июня 2017, 13:58 Peter Sobolev: Мне сказали, 12кг штатно выдерживает
4 июня 2017, 14:15 Tala Win: Неа(( сломался
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