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Информационные технологии

10 января 2017, 13:49 (сегодня) № 10468
Election Hack Report FAQ: What You Need to Know: «On Friday we published an analysis of the FBI and DHS Grizzly Steppe report. The report was widely seen as proof that Russian intelligence operatives hacked the US 2016 election. We showed that the PHP malware in the report is old, freely available from a Ukrainian hacker group and is an administrat...»

Опубликовано: Пётр Соболев
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Информационные технологии

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