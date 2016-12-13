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Информационные технологии

13 декабря 2016, 00:35 (9 дней назад) № 10411
Нейронная сетка предсказывает, что вы собираетесь писать (мышкой, от руки - прямо на страничке). Довольно забавно, правда её постоянно клинит на букве "е".
Experiments in Handwriting with a Neural Network: «Several interactive visualizations of a generative model of handwriting. Some are fun, some are serious.»

Опубликовано: Пётр Соболев
it
3L 1S 8C

Комментарии (8):
13 декабря 2016, 00:45 Alex Raider: Не предсказала у меня ни разу. Писал графпланшетом "Love you", "Experiment", "Mike" - все впустую, подставляет букву e. В чем заключается ее "предсказание" - я так и не понял..
13 декабря 2016, 01:08 Peter Sobolev: Букву е она предсказывает если вести горизонтальную линию вправо. А так - вполне соображает.
13 декабря 2016, 01:08 Peter Sobolev:
13 декабря 2016, 01:09 Peter Sobolev: Я думаю ты слишком много от неё хочешь ;) 1L
13 декабря 2016, 01:17 Michail Ivashenko: я еще не начал писать, а он уже "f" норовит нарисовать.
13 декабря 2016, 01:26 Peter Sobolev: Она пытается нарисовать то, с чего чаще всего начинают
13 декабря 2016, 02:24 Dmitry Gramoteyev: динамическая модель маркова в 2d? статистика следующего "сигнала" и _погнал_ ? все мозги в количестве шагов и что есть "сигнал" - единичный line patch или целый символ
13 декабря 2016, 02:27 Dmitry Gramoteyev: п.с. прикольно было бы, если оно показывало более одного наиболее вероятного сценария - допустим я рисую букву "с" (эс, си) сверху-вниз а оно показывало бы мне "дорисовать букву С", "дорисовать букву О" , дорисовать букву "а" - и по ходу движения курсора пыталось бы угадать что именно и меняло интенсивности развития событий
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Информационные технологии

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