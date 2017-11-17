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Наука и технологии

17 ноября 2017, 11:10 (сегодня) № 10939
Ещё от Boston Dynamics. Прыжки.
What's new, Atlas?: «What have you been up to lately, Atlas?»

Опубликовано: Пётр Соболев
science

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