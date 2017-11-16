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Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

16 ноября 2017, 01:15 (сегодня) № 10934
Реверс-инжиниринг первых умных часов Seiko UC-2000: «Где-то в конце 1983 — начале 84 года, японская компания Seiko начала продавать первые в истории компьютеризированные часы — Seiko Data-2000 и Seiko UC-2000.»

Опубликовано: Пётр Соболев
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Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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