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Разное

12 ноября 2017, 15:05 (сегодня) № 10925
Монастырь "Гнездо тигра" в скале, на высоте 3100 м. Построен когда-то вокруг пещеры, куда беременная тигрица по воздуху кого-то перенесла (буддистская тема). Пещера очень аутентичная - туда через трещину в скале чуть ли не по бревну в потемках просачиваешься, причем босиком (в монастыри нельзя входить в обуви). Ну и там пара свечек стоит и ещё что-то по-мелочи. Очень всё сурово. Выше монастыря по скале разбросаны хижины для медитации. Лама нашего водителя провёл в такой 23 года.

Опубликовано: Пётр Соболев
misc
2C

Комментарии (2):
12 ноября 2017, 15:08 Peter Sobolev: Прямо рядом с монастырём - водопад
12 ноября 2017, 15:19 Andrey Reshetnikov: Очень красиво!
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