12 ноября 2017, 15:05 (сегодня) № 10925

Монастырь "Гнездо тигра" в скале, на высоте 3100 м. Построен когда-то вокруг пещеры, куда беременная тигрица по воздуху кого-то перенесла (буддистская тема). Пещера очень аутентичная - туда через трещину в скале чуть ли не по бревну в потемках просачиваешься, причем босиком (в монастыри нельзя входить в обуви). Ну и там пара свечек стоит и ещё что-то по-мелочи. Очень всё сурово. Выше монастыря по скале разбросаны хижины для медитации. Лама нашего водителя провёл в такой 23 года.