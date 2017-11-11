11 ноября 2017, 18:45 (сегодня) № 10921

Деревенская дорога. Высота 2900 м. Между прочим, в 50 метрах дальше по этой дороге находится отель, где ночь стоит $1800. Там несколько номеров и он вне системы со звёздочками.