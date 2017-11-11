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Разное

11 ноября 2017, 18:50 (сегодня) № 10920
Популярное развлечение на рынке. Народ ставит деньги на сектор(а), потом круг раскручивают и кидают в него дротик.

Опубликовано: Пётр Соболев
misc

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Разное

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