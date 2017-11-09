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Разное

9 ноября 2017, 18:12 (сегодня) № 10919
Старый двухэтажный деревенский дом, с хозяйкой. У входа барабан, который рукой крутят (буддистская тема). Это на 2500м примерно.

Опубликовано: Пётр Соболев
misc
2C

Комментарии (2):
9 ноября 2017, 18:15 Peter Sobolev: Это на втором этаже
9 ноября 2017, 18:28 Andrey Fesenko: Хоромы таки :)
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Разное

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