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Разное

9 ноября 2017, 16:34 (сегодня) № 10918
Калитка в деревне. Чтобы пройти, надо вытащить по-очереди все (ну или почти - чтобы перешагнуть) жерди.

Опубликовано: Пётр Соболев
misc
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Комментарии (7):
9 ноября 2017, 16:39 Oleg Bulatov: и зачем так широко открыли калитку... наверное кто-то толстый шёл...
9 ноября 2017, 16:40 Peter Sobolev: Нормально. Я там шёл!
9 ноября 2017, 16:52 Oleg Philippov: А перепрыгнуть вне понятий ?
9 ноября 2017, 17:00 Denis Podgornyy: Дык...в наших деревнях сзади (там где проход или проезд для трактора прямо на участок) испокон веков калитки по той же схеме делались. В коровниках ворота в оградах тоже такие...
9 ноября 2017, 17:24 Peter Sobolev: Чтобы надо было вытаскивать несколько жердей чтобы пройти - я у нас с такой схемой не помню, чтобы сталкивался. И это именно вход во двор. Там живёт одна бабушка. И она именно через эту "калитку" при мне выходила. Очень странная технология.
9 ноября 2017, 17:38 Denis Podgornyy: Петли для ворот недешевы по крестьянским меркам )))
Кроме того менее надёжны - шурупы выворачиваются из подгнившего дерева, петли надо смазывать.
Этот метод проще и долговечнее.
Но обычно он для выгона скотины, не с главной деревенской улицы, конечно.
У нас сзади на участке для трактора и сейчас такая система.
9 ноября 2017, 17:52 Глеб Яльчик: всю жизнь так делали в Белоруссии. вообще это для скота. то что бабка там сейчас одна, не значит, что так было всегда
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