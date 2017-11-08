427 дней назад, 13:107 сентября 2016Теперь пара слов про первую интру для TI: В процессе изучения TI-99/4a мной была написана "99tro" - небольшая invitation intro на Chaos Constructions'2016, представленная на Revision'2016. Дополнительно к её исходникам здесь будут даны некоторые пояснения. Основная идея состояла в том, чтобы интро по возможности передавало стилистику старых cracktro для Commodore 64, ...далее
187 дней назад, 01:575 мая 2017
Часть 1: От четырёх до восьми Я люблю читать воспоминания людей, заставших первые шаги вычислительной техники в их стране. В них всегда есть какая-то романтика, причём какого она рода — сильно зависит от того, с каких компьютеров люди начали. Обычно это определяется обстоятельствами — местом работы, учёбы, а иногда и вовсе — ...далее
1692 дня назад, 00:5922 марта 2013
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»