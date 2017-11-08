8 ноября 2017, 14:47 (сегодня) № 10915

4L

Высота 3100. На заднем плане - Гималаи, в том числе самая высокая гора Бутана - 7500 м (с широкой снежной шапкой, с пирамидкой). Восхождение на неё запрещено - слишком священная.