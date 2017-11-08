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Разное

8 ноября 2017, 14:47 (сегодня) № 10915
Высота 3100. На заднем плане - Гималаи, в том числе самая высокая гора Бутана - 7500 м (с широкой снежной шапкой, с пирамидкой). Восхождение на неё запрещено - слишком священная.

Опубликовано: Пётр Соболев
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