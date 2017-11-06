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Разное

6 ноября 2017, 15:03 (сегодня) № 10910
С котиками в Бутане не очень хорошо. К тому же, мелковаты. Подозреваю, что их подъедают бродячие собаки, которых немерянно, причём все явно произошли от одного, не столь уж далёкого, предка.

Опубликовано: Пётр Соболев
misc
2C

Комментарии (2):
6 ноября 2017, 15:04 Peter Sobolev: Собаки выглядят как-то так...
6 ноября 2017, 15:06 Peter Sobolev: Или так
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Разное

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