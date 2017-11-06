6 ноября 2017, 15:03 (сегодня) № 10910

С котиками в Бутане не очень хорошо. К тому же, мелковаты. Подозреваю, что их подъедают бродячие собаки, которых немерянно, причём все явно произошли от одного, не столь уж далёкого, предка.