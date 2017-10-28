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Информационные технологии, Наука и технологии

28 октября 2017, 02:23 (6 дней назад) № 10906
УЗИ для телефона. Интересно, в приложении шаринг фото и видео в фейсбук и и инстаграм предусмотрены? :) Хранение видео на их серверах - да (кто бы сомневался). Сайт: ссылка
Demo of the Butterfly IQ handheld ultrasound tool: «Employees at Butterfly Network conduct an informal demo of their new handheld ultrasound tool, the Butterfly IQ. The ultrasound wand uses a new technology to...»

Опубликовано: Пётр Соболев
it science
1C

Комментарии (1):
28 октября 2017, 02:28 Andry Fridman: Я первые несколько секунд пытался сообразить, как они телефон в автомат переделали. У кого что болит.,. :)))
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Информационные технологии
Наука и технологии

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