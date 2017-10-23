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Авиация и космонавтика

23 октября 2017, 17:23 (11 дней назад) № 10902
Запуск в космос (120 км, но без выхода на орбиту) маленькой твёрдотопливной ракеты. Камеры установлены на грузе и на ступени
GoPro Awards: On a Rocket Launch to Space: «On November 6th, 2015 UP Aerospace Inc. launched the 20-foot (6 meter) tall SL-10 rocket into near-space. The mission: deploy the Maraia Capsule testing the ...»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
3C

Комментарии (3):
24 октября 2017, 11:33 Albert R. Timashev: А у GoPro, действительно, настолько искажающий объектив («рыбий глаз»)? На некоторых кадрах линия горизонта аж вогнутой выглядит.
28 октября 2017, 00:04 Peter Sobolev: Да. Ну, на самом деле это переключается, но оптика при этом не трогается - просто берётся изображение только с части матрицы. Соответственно, обычно так стараются не делать т.к. падает разрешение.
28 октября 2017, 07:24 Michail Ivashenko: Эх, что же её так раскрутило-то.
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Авиация и космонавтика

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