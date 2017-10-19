Случайная заметка
2688 дней назад, 04:3525 июня 2010
От Google'a пришло приглашение на тестирование Google Storage (это их новый сервис для хранения файлов - по аналогии с Amazon S3). Пишут:... During the preview period, you will receive up to 100GB of data storage and 300GB monthly bandwidth at no charge. ...Порадовало, что там уже сразу есть админка чтобы создавать bucket's, закачивать/удалять/шарить файлы и получать на них ссылки (см. картинку). ...далее
Избранное
182 дня назад, 01:575 мая 2017
Часть 1: От четырёх до восьми Я люблю читать воспоминания людей, заставших первые шаги вычислительной техники в их стране. В них всегда есть какая-то романтика, причём какого она рода — сильно зависит от того, с каких компьютеров люди начали. Обычно это определяется обстоятельствами — местом работы, учёбы, а иногда и вовсе — ...далее
1687 дней назад, 00:5922 марта 2013
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz
791 день назад, 23:404 сентября 2015
: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»
Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка
)
1159 дней назад, 03:121 сентября 2014
Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка
) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее