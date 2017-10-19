19 октября 2017, 20:45 (15 дней назад) № 10899

Самая быстрая радиоуправляемая модель с турбореактивным двигателем - 727 км/ч. Между прочим, сверхзвуковой модели ещё не было. Народу есть, к чему стремиться :)p.s. вот здесь ещё вид с камеры спереди и сзади: