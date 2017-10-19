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Авиация и космонавтика

19 октября 2017, 20:45 (15 дней назад) № 10899
Самая быстрая радиоуправляемая модель с турбореактивным двигателем - 727 км/ч. Между прочим, сверхзвуковой модели ещё не было. Народу есть, к чему стремиться :)
p.s. вот здесь ещё вид с камеры спереди и сзади:
ссылка
FASTEST RC TURBINE MODEL JET IN ACTION 727KMH 451MPH FLIGHT TRAINING WORLD RECORD TRAINING PART 2: «Model: RC Speeder "Inferno" full GFK Engine: Turbine Behotec 180 Fuel: Kerosene Take-off weight: 7,5Kg Max Speed: 750 Kmh / 466 Mph Copyright ©: RC MEDIA WORLD»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
4C

Комментарии (4):
19 октября 2017, 22:36 Андрей Курылев: Пока всех быстрей совсем без моторчика ссылка
19 октября 2017, 22:44 Peter Sobolev: Гм. 835 км/ч. Интересно. Я так понимаю, это чисто за счёт специфического ветра...
ссылка
20 октября 2017, 17:21 Alexey Kuznetsov: охренеть! 0_о
А вообще хорошо иметь тяговооруженность больше единицы ))
20 октября 2017, 17:40 Peter Sobolev: Странно, что ещё никто не поставил на радиоуправляемую модель ЖРД (гуглил).
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Авиация и космонавтика

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