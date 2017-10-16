16 октября 2017, 21:43 (18 дней назад) № 10893

LIGO: линейка точность в одну десятитысячную протона. : «Нобелевская премия по физике за 2017 год ожидаемо досталась Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Берри Беришу за экспериментальное обнаружение гравитационных волн на лазерно-интерферометрических приборах LIGO (их два, разнесенных на 3002 км). Этот успех, а обнаружение гравитационных волн (ГВ) от двух…»

Как устроена установка, на которой были обнаружены гравитационные волны