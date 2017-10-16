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Наука и технологии

16 октября 2017, 21:43 (18 дней назад) № 10893
Как устроена установка, на которой были обнаружены гравитационные волны
LIGO: линейка точность в одну десятитысячную протона.: «Нобелевская премия по физике за 2017 год ожидаемо досталась Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Берри Беришу за экспериментальное обнаружение гравитационных волн на лазерно-интерферометрических приборах LIGO (их два, разнесенных на 3002 км). Этот успех, а обнаружение гравитационных волн (ГВ) от двух…»

Опубликовано: Пётр Соболев
science
3C

Комментарии (3):
16 октября 2017, 21:53 Andrey Fesenko: О кстати, о них любит рассказывать ссылка с картинками и вот этим всем
17 октября 2017, 07:04 Oleg Bulatov: Поистине леденящие характеристики!
17 октября 2017, 12:35 Anna Shcherbakova: Петя! Искренне: спасибо тебе большое. Когда-то мою жизнь украшали Наука и Жизнь и Scientific American, а теперь твои посты. Кстати, в прошедшим Днём Р!
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