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Авиация и космонавтика

23 августа 2017, 02:58 (5 дней назад) № 10813
Интересный памятник!
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Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace

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Авиация и космонавтика

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