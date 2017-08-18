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Информационные технологии

18 августа 2017, 17:57 (10 дней назад) № 10807
Тут два дня были какие-то невнятные проблемы с доступом к Google сервисам (почему-то решившиеся в итоге перезагрузкой роутера, но не суть) и я вместо Гугла для поиска пользовался Яндексом. Интересно было сравнить. До этого я Яндексом пользовался исключительно когда искал какие-то бытовые вещи или товары в русскоязычном сегменте сети. А тут - два дня искал в том числе и всякое техническое и про IT в англоязычном.
Так вот, до этого у меня была иллюзия, что в принципе они где-то примерно на равных - поиск, как поиск. А оказывается - совсем нет. Выражается (субъективно) это в том, что Яндекс не понимает контекста и смысла. Для него фраза - часто просто набор несвязанных слов. В итоге в Гугле нужные мне результаты стабильно (!) оказываются вверху первой же страницы и идут почти подряд. В Яндексе - их надо выискивать и самому фильтровать его выдачу - порой дальше первой страницы. Это бесит и это очень существенная разница.
Опубликовано: Пётр Соболев
it
11C

Комментарии (11):
18 августа 2017, 18:04 Andrey Fesenko: У гугла, в последнее время, всё чаше замечается обратная беда, очень плохо ищет какие то однозначные вхождения, которые как раз бы надо просто искать не интерпретируя. И весело выдаёт что вообще ничего такого в интернетах не существует, уж лучше бы что то в виде чуши около того нашел :)
18 августа 2017, 18:06 Peter Sobolev: Да, насчёт несуществования - есть такой баг у них. Очень странный. Т.е. иногда не может найти фразу, которая есть в документах которые он выдаёт по чуть другому запросу.
18 августа 2017, 19:49 Ilya Sharin: "интеллектуальность" гугля играет очень злую шутку, когда действительно нужно найти полезное, а не почитать что тебе впаривают трендового. Поэтому если гугел не выдает желаемого на первых трех страницах - поиск в "тупом" Яндексе выдает куда более полезные ссылки. Как обычно - глянец и гламур vs ассенизаторство =))
18 августа 2017, 19:52 Peter Sobolev: Ну, в моём случае при поиске всяких технических вещей Гугл как раз даёт ответы по существу, а не "впаривает трендовое".
Если Гугл не выдаёт желаемое на первой странице, это означает что или этого просто нет или запрос составлен совсем уж неудачно. По моему опыту так.
18 августа 2017, 19:53 Andrey Fesenko: Буржуины активно рекламируют ссылка но я вот как то всё побаиваюсь пробовать, гугл кака конечно, но понятная :)
18 августа 2017, 19:55 Peter Sobolev: Самое крутое что я вижу, это что он понимает, как слова в запросе связаны друг с другом. Т.е. он не просто ищет документы, где эти слова используются, а подыскивает документы, которые содержат их неочевидные синонимы именно в нужном контексте. Иногда такие, которые мне бы в голову не пришли.
19 августа 2017, 11:03 Alexey Kuznetsov: А вот у меня был прямо противоположный опыт )) я лет 5 назад поставил ряд экспериментов и четко для себя понял, что гугл на голову выше. Но недавно попробовал для интереса использовать яндекс и был удивлен, что в ряде случаев он показывает более релевантные результаты, чем гугл.
Правда, все равно остался на гугле )
23 августа 2017, 02:12 Peter Sobolev: Хе :)
ссылка
23 августа 2017, 08:38 Roman Nikiforov: Поиском яндекса я не очень люблю пользоваться - действительно какая-то странная выдача. Но люблю его не за это, а за кучу сервисов, которые они развели - диск, почта, днс, деньги, такси в конце концов)))))
23 августа 2017, 20:17 Андрей Курылев: Пользую яндекс, если не ищется то гугль, если опять не ищется то в мозиле можно накидать кучу поисковых систем. Но обычно после пары модуляций запроса яндексом ищется все, еще очень помогает VPN, маршрут при запросе тоже видимо играет роль.
23 августа 2017, 20:21 Andrey Fesenko: Да, по крайней мере у гугля, выдача отличается от того какой регион, но оно обычно легче переключается через его переключалку, региональный/глобальный(com)
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