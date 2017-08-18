18 августа 2017, 17:57 (10 дней назад) № 10807

Тут два дня были какие-то невнятные проблемы с доступом к Google сервисам (почему-то решившиеся в итоге перезагрузкой роутера, но не суть) и я вместо Гугла для поиска пользовался Яндексом. Интересно было сравнить. До этого я Яндексом пользовался исключительно когда искал какие-то бытовые вещи или товары в русскоязычном сегменте сети. А тут - два дня искал в том числе и всякое техническое и про IT в англоязычном.Так вот, до этого у меня была иллюзия, что в принципе они где-то примерно на равных - поиск, как поиск. А оказывается - совсем нет. Выражается (субъективно) это в том, что Яндекс не понимает контекста и смысла. Для него фраза - часто просто набор несвязанных слов. В итоге в Гугле нужные мне результаты стабильно (!) оказываются вверху первой же страницы и идут почти подряд. В Яндексе - их надо выискивать и самому фильтровать его выдачу - порой дальше первой страницы. Это бесит и это очень существенная разница.