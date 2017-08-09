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Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

9 августа 2017, 14:35 (19 дней назад) № 10798

Опубликовано: Пётр Соболев
it oldcomps
3C

Комментарии (3):
9 августа 2017, 15:37 Dmitry Soldatenkov: /346
9 августа 2017, 18:11 Denis Vlasov: /125.555
9 августа 2017, 23:43 Roman Nikiforov: Мы говорим "фидошники" - подразумеваем перепись!)))
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Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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