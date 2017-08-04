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Авиация и космонавтика

4 августа 2017, 17:10 (24 дня назад) № 10765
Шторм на Юпитере (диаметром около 6 тыс. км). Снимок станции Juno, с расстояния 11 тыс. км.
Jupiter Storm of the High North: «A dynamic storm at the southern edge of Jupiter’s northern polar region dominates this Jovian cloudscape, courtesy of NASA’s Juno spacecraft.»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
9L

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Авиация и космонавтика

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