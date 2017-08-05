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Авиация и космонавтика

5 августа 2017, 15:37 (23 дня назад) № 10763
Удачный снимок Марса (равнина Эллада, песчаная буря). Фото станции Mars Express
planetary.s3.amazonaws.com

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
5L

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Авиация и космонавтика

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