27 июня 2017, 15:38 (сегодня) № 10708

Xerox Alto Restoration Part 14 - playing Astroroids : «Xerox PARC graciously loaned us a couple historical Alto disc platters. We setup to explore their contents, and find as usual pretty surprising stuff for a 1...»

Люди Xerox Alto в итоге оживили. Причём давно (только перестали о процессе писать в блог, редиски).