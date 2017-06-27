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Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

27 июня 2017, 15:46 (сегодня) № 10707
Демонстрация рабочей PDP-1 и запуск на ней SpaceWar, простенькой демки и музыки. Интересно, что цвет послесвечения и непосредственно луча - разный :)
Lyle Bickley explains the PDP-1 (and we play Spacewar!): «Lyle Bickley, of the PDP-1 restoration team, gives us a tour of this amazing, early scientific interactive computer. The first machine built by DEC in 1959, ...»

Опубликовано: Пётр Соболев
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Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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