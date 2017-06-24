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Наука и технологии

24 июня 2017, 15:41 (сегодня) № 10699
Про Росатомовскую атомную батарейку, человек который в теме, тут написал:
"В СМИ неоправданно много ажиотажа возникло вокруг "ядерной батарейки" - прототипа бетавольтаичного источника на основе Ni-63. Хотя с технической стороны изделие довольно интересное. Источник бета-электронов из 30 милликюри никеля 63 на нержавейке размером примерно в квадратный сантиметр прижат к диоду из алмазного полупроводника. КПД преобразования около 9% (выше, чем для кремния, где получается 4-6%), мощность 1 микроватт. Мой сцинциляционный дозиметр (Atom Fast), положенный на батарейку скорее ничего не видел, чем видел (15-18 мкР/ч) - бета-излучение, понятно, поглощается все внутри, а вот тормозной рентген, по идее должен быть, но видно, слишком малая энергия фотонов и относительно небольшой общий поток сливаются с фоном.

В целом пока перспективы применения туманные - интерес со стороны производителей кардиостимуляторов есть, но на уровне поговорить и посмотреть. В целом такие источники обладают предельной удельной мощностью порядка 100 мкВт на кубический сантиметр, если заполнить блок АЭС полностью такими таблетками, то получится что-то около 20 мегаватт."
Отсюда: ссылка

Опубликовано: Пётр Соболев
science
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