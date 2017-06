17 июня 2017, 22:54 (5 дней назад) № 10693

Сегодня временно (на полчаса) закрывали метро "Комендантский проспект", а я как раз в этот момент хотел в него войти. Ну и вот стою там у входа, сунулся в Yandex.Maps на телефоне и сначала оно мне правильно показывало текущее местоположение. А через пять минут - бац, и стало показывать в качестве текущего - аэропорт Пулково.Полез в настройки Location. Там у меня стояло Mode: "High accuracy" (Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to determine location"). Я переставил в "Device only" (Use GPS to determine your location). Карта опять показала правильное местоположение. Любопытно. Никогда такого не видел живьём, только слышал :)