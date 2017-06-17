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Разное

17 июня 2017, 22:54 (5 дней назад) № 10693
Сегодня временно (на полчаса) закрывали метро "Комендантский проспект", а я как раз в этот момент хотел в него войти. Ну и вот стою там у входа, сунулся в Yandex.Maps на телефоне и сначала оно мне правильно показывало текущее местоположение. А через пять минут - бац, и стало показывать в качестве текущего - аэропорт Пулково.
Полез в настройки Location. Там у меня стояло Mode: "High accuracy" (Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to determine location"). Я переставил в "Device only" (Use GPS to determine your location). Карта опять показала правильное местоположение. Любопытно. Никогда такого не видел живьём, только слышал :)
Опубликовано: Пётр Соболев
misc
13L 21C

Комментарии (21):
17 июня 2017, 23:07 Dmitry Osipov: Да, Пулково место известное. Раньше всех в болото закидывало.
17 июня 2017, 23:08 Peter Sobolev: Интересно, как технически это реализуется 1L
18 июня 2017, 00:01 Tim Tashpulatov: Сегодня Путин был в городе. Занятно, что у меня вчера сбоил прием GPS в районе "Распил-Арены"
18 июня 2017, 00:03 Peter Sobolev: Как ты себе представляешь подмену сигнала во всём городе?
18 июня 2017, 00:14 Peter Sobolev: Погуглил.. Короче, насколько я понял, делается так: принимается настоящий сигнал GPS, вводится задержка, полученный сигнал усиливается. Соответственно GPS приёмником принимается этот более мощный, с внесённой задержкой.
ссылкаgbpprorg/mil/gps4/index.html
Вообще дыра неслабая получается. 2L
18 июня 2017, 00:25 Peter Sobolev: На тему, из классики :)
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...
10 июня.
Запускали малошумяший усилитель. Регистрирует импульсные помехи каждые 8 секунд.

11 июня.
Анализировали спектр помех. Hашли источник. Это радар на городском аэродроме.

14 июня.
Экранировали усилитель. Заземляли. Заземлили все, что можно. Hе помогает. Спирт тоже. С радаром надо кончать.

15 июня.
Думали. Паяли схему.

18 июня.
Утро. Включили усилитель. Давили радар новой схемой. Подбирали волну, фазу и форму импульса. Подавили. Помех на усилителе больше нет.
Обед. Hа нас чуть не сел первый самолет.
Вечер. Самолеты идут косяками. Выключили схему. За проходной ждали пилоты. Крепкие ребята с хорошей реакцией. Охрана нас отбила. Потом добавила.

19-22 июня.
Душевные беседы с особистом.

23 июня.
Приехали военные. Забрали схему. Очень хвалили. Потом пугали. Мы обещали молчать. К вечеру пришел журналист. Hапоили его и завели на технический этаж. Оттуда еще никто быстро не выходил. Плутают как минимум сутки.

4 июля.
Приходил Вася. Бывший сотрудник. Теперь крутой. Хвастается GPS. Хам. Поспорили на его джип, что GPS ему не поможет. Hе верит.

5 июля
Готовились к спору. Окна джипа закрашены. Вася готов. Смеется. Мы тоже готовы. Hашли подходящий кабель для новой схемки. Главное, чтобы
выдержала подстанция.

6 июля.
Подстанция продержалась до обеда. Джип застрял в болоте километрах на 120 от города. Вася удивлен. Считал, что он посреди города. Мы рады.

7 июля.
Уже не рады. Схемы нет. Прибора нет. Компьютеров нет. Заначенной бутыли тоже нет. Комнаты опечатаны.

8-20 июля.
Сидим в КПЗ. Иногда встречи с особистом. Читаем в газетах о происшествиях с судами и самолетами, потерявшими ориентацию.

21 июля.
Виделись с шефом. Говорит тихо. Hервничает. Дергается глаз. Хочет к маме. Hичего не помнит.

22 июля.
Приходили военные. Сильно пугали. Hемного хвалили. Просили работать на них. За такие деньги - и работать?
...
--------- 4L
18 июня 2017, 01:49 Igor Ivanov: Телефон цепляется к точке доступа, которая выдает себя за другую (не знаю, как это делается). Был недавно пример. Приехал на конференцию в Альпы. Сижу, слушаю доклады, никого не трогаю. Смотрю, телефон показывает меня на гуглокартах, словно я находусь во Фраскатти, под Римом. Вечером там же — показывал в Аннеси во Франции. Через пару дней — где-то в UK. Во всех этих местах есть лаборатории, оттуда приехали люди со своими роутерами или еще чем-то, и телефон, цепляясь через них, считал, что он находится в тех местах.
18 июня 2017, 02:04 Peter Sobolev: Игорь: если выключен GPS и телефон пытается определить координаты основываясь только на Wi-Fi точках и базовых станциях сотовой связи, то в местности, где они встречаются редко, могут быть такие глюки например из-за того, что в гуглобазу попала Wi-Fi точка, которая не является стационарной (к примеру, когда гугломобиль собирал базу в этой местности, по дороге попался чей-то включённый как AP телефон или ноут, который потом переместили).
А вот в моём случае всё хитрее и признаком этого является то, что координаты изменились не произвольно, а указывают чётко на аэропорт. Т.е. они такими подменены намеренно. В Москве, как говорят, вблизи Кремля GPS указывает на аэропорт Внуково.
18 июня 2017, 03:10 Aleksey Doro: Говорят, что указывают именно на аэропорты, а не просто левые координаты, чтобы срабатывала защита в прошивке дронов, не позволяющая им летать в районе аэропортов 3L
18 июня 2017, 03:18 Peter Sobolev: Да, тоже слышал. Так или иначе суть в том, что это не просто помехи или ошибочное определение координат 1L
18 июня 2017, 08:15 Alexey Barinov: Вот тут бы пригодился механический "gps", определяющий координаты по скорости и направлению движения. Кстати, вполне реализуемо на смартфонах: магнитное поле Земли возле Кремлч, надеюсь, ещё целенаправленно не глушат? ;))
18 июня 2017, 09:27 Oleg Bulatov: Вообще идея дурацкая: вместо того, чтобы в прошивку дронов добавить запрет летать в районе Кремля (вполне разумный запрет), Кремль объявляют аэропортом. Не удивлюсь, если это делается с другой целью (например, испытываются и отлаживаются технологии создания помех системе GPS)
18 июня 2017, 13:04 Peter Sobolev: Ты преувеличиваешь власть Кремля над производителями дронов :)) 2L
18 июня 2017, 13:18 Aleksey Doro: Технологии создания помех GPS зачем отлаживать настолько публично? ;) 1L
18 июня 2017, 13:18 Peter Sobolev: Политика открытости :-)
18 июня 2017, 15:50 Igor Vanin: Привет! Может быть, запустили GPS-глушилки в стратегических местах в связи с футбольным чемпионатом? У меня в пятницу вечером на стрелке Васильевского острова то же самое было, определялось Пулково.
18 июня 2017, 21:41 Vasily Matveev: Это знак свыше!
19 июня 2017, 00:50 Valentin Kozin: Вот тоооооолько что Вокабре мне рассказывал, что в центре Москвы и около администрации навигация перекидывает во Внуково, и это сделано чтобы нельзя было пускать дроны, у которых в прошивках стоит запрет на полёты около аэропортов.
19 июня 2017, 00:50 Valentin Kozin: А, прочитал комменты выше - народ, оказывается, в курсе.
19 июня 2017, 23:30 Dimage Sapelkin: Меня недавно вообще куда-то в Китай перебросили минут на 5
19 июня 2017, 23:31 Peter Sobolev: А location в настройках данные откуда брал?
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