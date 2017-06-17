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17 июня 2017, 14:29 (5 дней назад) № 10692
Съёмки с квадрокоптера изнутри фейерверка. Можно крутить головой.
Want to fly inside the firework? 360°, 4К aerial video: «For several years AirPano team has been attempting to fulfil a dream of launching a drone right into the firework and create a 360° video. Finally, that drea...»

Опубликовано: Пётр Соболев
movies
1L 1S 2C

Комментарии (2):
17 июня 2017, 15:04 Igor Vanin: Крутится замечательно! А как там летать вперёд/назад/вверх/вниз? (-:
17 июня 2017, 15:05 Peter Sobolev: Подожди лет пять-десять :) 2L
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