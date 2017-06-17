Случайная заметка
5803 дня назад, 00:322 августа 2001
Итак, на официальном сайте Assembly скоро уже не будет видна надпись "Asm01 is coming. Are you?". Уже меньше чем через 12 часов будут открыты для гостей двери Hartwall Areena, крупнейшего стадиона Финляндии. В этом году будет юбилей акции - она проводится уже в десятый раз. Крупнейшее в мире событие, посвященное компьютерному underground искусству ...далее
Избранное
48 дней назад, 01:575 мая 2017
Часть 1: От четырёх до восьми Я люблю читать воспоминания людей, заставших первые шаги вычислительной техники в их стране. В них всегда есть какая-то романтика, причём какого она рода — сильно зависит от того, с каких компьютеров люди начали. Обычно это определяется обстоятельствами — местом работы, учёбы, а иногда и вовсе — ...далее
1553 дня назад, 00:5922 марта 2013
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz
657 дней назад, 23:404 сентября 2015
: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»
Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка
)
1025 дней назад, 03:121 сентября 2014
Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка
) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее