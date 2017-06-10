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Наука и технологии

10 июня 2017, 12:58 (12 дней назад) № 10682
Хороший канал, популяризирующий химию (и, отчасти, физику):
ссылка
Видео для привлечения внимания прилагается.
Сами топите урановый лом в ртути. Химия – Просто: «В далёком 2005 году на башорге был "мем" про то, стоит ли топить урановый лом в ртути. Ну мы его провели на практике)) ya_frosia: Связка ломов, как правило, ...»

Опубликовано: Пётр Соболев
science
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Комментарии (1):
10 июня 2017, 20:52 Dmitry Gramoteyev: а мне очень нравится вот этот про химию , ссылка , давно их смотрю уже
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Наука и технологии

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