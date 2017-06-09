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Информационные технологии

9 июня 2017, 21:29 (13 дней назад) № 10681
Памятник прокладчику трансатлантического кабеля. Наверное :)
(окрестности Брюсселя)

Опубликовано: Пётр Соболев
it
7L 1C

Комментарии (1):
10 июня 2017, 14:57 Michail Ivashenko: Конструкция "мрачный удильщик". Во время грозы все живое всплывает) 1L
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